الشؤون الاجتماعية تكشف عن طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء

16 أكتوبر، 2021 5:15 م
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أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية  عن طريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء والمستندات المطلوبة من الليبيات المتزوجات من أجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر إعلامي بالوزارة قوله: “إن عملية التسجيل تبدأ بإدخال رقم القيد والرقم الوطني وإدراج رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني ليتسلم بعدها المواطن كودًا لإدخاله على موقع منظومة منحة الزوجة والأبناء، ومن ثم ستظهر شاشة بها كل البيانات للتأكد من مدى صحتها، ويمكن من خلالها تعديل رقم الحساب في حال تغييره إلى مصرف آخر في موقع منحة الزوجة والأولاد”.

وفيما يتعلق بالليبيات المتزوجات من أجنبي يتطلب استكمال جميع المستندات بمصلحة الأحوال المدنية وإصلاح أوضاعهم مع مصلحة الجوازات والجنسية التي تشترط تواجد أبنائهم في ليبيا وعدم البقاء أكثر من 3 أشهر عند السفر خارجها.

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16 أكتوبر، 2021 5:15 م
22

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