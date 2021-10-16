إصابة مصري برصاص عشوائي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث إصابة مصري برصاصة عشوائية في منطقة المساكن بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأوضح المصدر الطبي لـ أخبار ليبيا 24، أن هاني رفعت محمود، مصري الجنسية (30 عاما) والمقيم في منطقة بوهديمة تم إسعافه إلى مستشفى الجلاء وسط المدينة بعد إصابته برصاصة عشوائية على مستوى الصدر، مشيرا أنه يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من ظاهرة الرصاص العشوائي، ما أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، رغم تحذير الجهات المختصة من مستخدمي السلاح بطريقه عشوائية.