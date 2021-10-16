أبوكراع: ترحيل المهاجرين ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، العميد أحمد أبوكراع، ترحيل 14 نزيل من مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة من جنسيات عربية، محكومين بالإبعاد خارج الدولة الليبية.

وقال أبوكراع في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن النزلاء الذين تم ترحيلهم تسعة من الجنسية المصرية وأربعة من الجنسية السودانية، لافتاً أن هؤلاء النزلاء ارتكبوا جرائم في الدولة الليبية وصدر بحقهم أحكام.

وأوضح أبوكراع، أن ترحيل النزلاء المحكومين بالإبعاد خارج الدولة الليبية لا علاقة له بالأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، فيما يخص موضوع المهاجرين غير الشرعيين، بل هو سلسلة مستمرة من الترحيل الطوعي للنزلاء، من عمليات ترحيل سابقة ولاحقة، بناء على رغبة المحكومين، بعد الاتفاق مع مكتب النائب العام بترحيلهم.

وأضاف أبوكراع، إن عملية نقلهم وتأمينهم كانت من قبل أعضاء جهاز الشرطة القضائية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي، باعتبارها مركزاً لإيواء جميع المحكومين بالإبعاد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن عملها الأصيل بإدارة وإيواء النزلاء العاديين من الموقوفين والمحكومين بمختلف جنسياتهم وقضاياهم.