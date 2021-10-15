يومية عالية..جنائي بنغازي يضبط أحد أكبر تجار المخدرات

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كشف جهاز البحث الجنائي اليوم الجمعة أن عناصر جهاز البحث بمديرية أمن بنغازي تمكنوا من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في المدينة.

ألقت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية القبض على أحد أكبر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة بنغازي، وذلك

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن عملية القبض تمت بناء على معلومات مصدرية وردت إلى أعضاء التحريات بقسم المباحث الجنائية بالإدارة.

وأكد جهاز البحث الجنائي أنه وفقا لخطة محكمة، تمكن الأعضاء من القبض على المدعو (ف. ر. ف. ش) بحوزته مبلغ مالي قدره (36000 د.ل) تم جمعه من تجار المخدرات.

وذكر الجهاز أن المتهم أقر في اعترافاته بمحضر جمع الاستدلالات عمله على ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة، من خلال استلامه من تجار كبار وتسليمه لتجار صغار في منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

وأفاد جهاز البحث الجنائي أن المتهم قال في اعترافاته أيضًا، إن هذا العمل يقوم به بمقابل مادي قدره (200) دينار يوميا.

وبين الجهاز أن تاجر المخدرات قال أيضًا إنه يجمع حصيلة بيع المخدرات بشكل يومي من صغار تجار هذه الآفة، وتسليمها للمصدر المتمثل في عائلة (ب. ع) المقيمين بما يعرف بمربع العجيلات بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي،

وذكر جهاز البحث الجنائي أنه بعد أن انتهى المدعو من اعترافاته، أحيل إلى جهات الاختصاص المتمثلة في النيابة العامة لإنهاء القضية وفقا للإجراءات القانونية.