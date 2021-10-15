يرد على القطراني..كعادته مستوى “هابط” للمدعو “دردور”

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رد الباحث المقيم في تركيا المدعو فرج دردور على مطالبة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني لوزراء الحكومة عدم إصدار أي تكليفات أو تغييرات بالمواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق معه بالخصوص.

وقال دردور الذي يدعي أنه أكاديمي ومتحصل على درجة الدكتوراه بتقدير الشرف فـي علوم اللغة مـن جامعـة نانسي بفرنسا عبر حسابه على “فيسبوك” :”یا نائب رئيس الحكومة القطراني العقوري القبلي الجاهل، الوزراء عندما يعملون في الحكومة لا يمثلون مناطقهم وإنما يقدمون خدمة للشعب الليبي كله، وأنت أيضًا یا “دابة”.

وتابع في منشوره :”فكيف تصدر لهم تعليمات باسم المسمى برقة، وتدعي المطالب، فحتى وإن فرضتم نظام المحاصصة يا “متخلفين”، مع احترامي للمحترمين غيركم، فإن المحاصصة تعني أن تكون لك حصة في الخدمة #داخل الحكومة وليس خارجها من منطقتك”.

وأضاف دردور :”فهل رأيت أي وزير ليبي يتحدث باسم منطقته غیرکم یا أعداء الحضارة؟!”.

وواصل أيضًا :”ثم أنت نائب رئيس حكومة وتسمى إقليم برقة مخالفا للقانون، فهل صدر دستور يحدد شكل الدولة ويضع تسميات للمناطق، فكيف تكتب على ورق رسمي للدولة (إقليم برقة)، والشعب الليبي لم يقرر هذا الاسم المرفوض”.

واعتبر أن سم “برقة” متربط بالتقسيم والحروب والتهجير والقتل والجهوية والعنصرية فمن سيقبل بهذا الاسم الذي يمثل كل هذا الشر!!”.

وختم منشوره بالقول :”وإن كنت تعلم ولكنك خائف من حفتر، فالأشرف لك أن تستقيل، من أن تكون معول هدم لليبيا!!”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني شدد على الوزراء عدم إصدار أي تكليفات أو تغييرات بالمواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق معه بالخصوص.

وأكد القطراني في بيان له على وزراء حكومة الوحدة الوطنية عدم إحداث أي تغيرات في المراكز الإدارية سواء كانت مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو دواوين وزارات أو مراقبات.