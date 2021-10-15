وزارة التعليم توجه رسالة لطلبة الشهادة الثانوية قبل يوم من بدء الامتحانات

15 أكتوبر، 2021 12:25 م
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أخبارليبيا24

وجهت، وزارة التربية التعليم، اليوم الجمعة، رسالة إلى طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، التي ستنطلق اعتبارا من يوم غد السبت بجميع الأقسام الثانوية.

وذكرت الوزارة، قبل يوم من انطلاق الامتحانات، أن بإمكان الطلبة الممتحنين التعرف على أرقام الجلوس ومقر لجنة الامتحانات ورقم المقعد الكترونيا.

وقالت، “أبناؤنا الطلبة المتقدمين لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، بإمكانكم معرفة أرقام الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية التي سيجرى فيها الامتحان ورقم المقعد عبر الرابط المرفق متمنّين لكم دوام التوفيق والنجاح”.

 

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15 أكتوبر، 2021 12:25 م
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