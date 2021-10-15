وزارة الاقتصاد تناقش لائحة أسعار الخدمات الطبية

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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية واتحاد المصحات الطبية مشروع لائحة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وبحث الوزير خلال الاجتماع الذي عقده أمس الخميس بحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك ، الآلية المتبعة في إعداد مشروع لائحة الأسعار وفق تكلفة المواد فضلا عن عمل الخدمات الطبية بالقطاع الخاص بما يسهم في توحيد الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات .

ونوه الحويج إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية وتنظيم عملية توريد المعدات الطبية وفق المواصفات القياسية بهدف القضاء على عشوائية الأسعار ورفع جودة الخدمات لصالح المواطن.