والد “ياسمين صبري” يهاجمها

15 أكتوبر، 2021 11:12 م
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ياسمين صبري
ياسمين صبري

أخبارليبيا24

هاجم والد النجمة المصرية ياسمين صبري، ابنته ووالدتها وأخواتها بشكل حاد، بعد رفضهن حضور حفل زفاف شقيقهم.

ونشر أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، صورة لنجله بلال عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وقال صبري في منشوره :”فرح ابني بكرا ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما أمه وأخواته الأشقاء فرفضوا حتى يباركوله”.

وتابع والد النجمة :”لكن ربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا الطيارات، وأصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة..”.

وكان غياب الفنانة المصرية عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري وعدم تعليقها أو نشر أي تهنئة له على أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الجدل لدى جمهورها بين مؤيد ومعارض لتصرفها.

15 أكتوبر، 2021 11:12 م
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