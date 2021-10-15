هذه مطالب “العقوري” خلال لقاءه أعضاء مجلس الأمة التركي

أخبارليبيا24

دعا رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إلى فتح القنصلية التركية في بنغازي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين.

وطلب العقوري خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عبر التقنية الافتراضية بعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي بتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

ودعا رئيس اللجنة كذلك إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين وتهيئة الظروف لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا.

وشدد العقوري على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب الليبي ومجلس الأمة التركي وأن يشمل ذلك المستوى الإداري والتبادل المستمر لوجهات النظر لتكوين أرضية مشتركة للعمل.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وأن يكون لتركيا دور في خلق الظروف المناسبة لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات القادمة.