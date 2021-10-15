هذا ما قاله نورلاند لـ السايح بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية قال نورلاند خلال لقائه مع رئيس المفوضية عماد السايح، “نحن متشجعون لرؤية أن الليبيين حريصون على التصويت ودفع البلاد كافة -في الجنوب والشرق والغرب- لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار”.

وسبق أن أكد نورلاند نهاية سبتمبر الماضي، دعم بلاده لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.