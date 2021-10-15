ملمحًا المساس بوحدة ليبيا..ماذا طلب القطراني من وزراء الحكومة

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شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني على الوزراء عدم إصدار أي تكليفات أو تغييرات بالمواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق معه بالخصوص.

وأكد القطراني في بيان له على وزراء حكومة الوحدة الوطنية عدم إحداث أي تغيرات في المراكز الإدارية سواء كانت مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو دواوين وزارات أو مراقبات.

وأشار النائب الأول إلى أن هذا الإجراء سارٍ إلى حين الفصل في المطالب التي تم التأكيد عليها في بيان الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات الممثلين لإقليم برقة والتنسيق معنا في الخصوص.

ودعا القطراني وزراء حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بالقرار تجنبا لأي خلاف خلال هذه الفترة الذي قد يؤدي إلى المساس بوحدة ليبيا.

وكان الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات الممثلين لإقليم برقة أصدروا الأيام القليلة الماضية بيانًا للمطالبة بحقوق إقليم برقة في كافة المجالات الخدمية والتنموية والمالية والإدارية والدبلوماسية المنبثقة من الاتفاق السياسي المنعقد بجنيف والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق.