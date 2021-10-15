مصر وبريطانيا تتوافقان على دعم الانتخابات وخروج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن “الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، توافقا على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح راضي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من جونسون، وتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وعديد القضايا الإقليمية بما فيها الملف الليبي.

وقال راضي إن السيسي وجونسون أكدا أيضا أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.