مؤكدا أنها بيع للأوهام.. نصية: الخدمات واجب حكومي في كل وقت

أخبار ليبيا 24

أعلن عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، رفضه تقديم الخدمات من أجل استخدامها في الحشد الشعبي والدعاية الانتخابية.

واعتبر عضو مجلس النواب أن تلك الخدمات واجب شرعي على الحكومة في كل الأوقات.

وقال نصية، عبر حسابه بـ فيسبوك “إن ‏تحسين شبكة الكهرباء ومكافحة كورونا وتوفير السيولة والأمن وغيرها من الخدمات من واجب الحكومة أن تقدمها لمواطنيها على حد السواء وفي كل الأوقات”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “أن تقديمها ليس حسب الطلب أو أن يتم استخدامها للشعبوية والدعاية الانتخابية وبيع الأوهام”.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها لاستعادة الدولة.