فقدان شاب من بنينا

أخبار ليبيا24

تداول، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، نبأ فقدان شاب عشريني من سكان منطقة بنينا شرقي بنغازي منذ منتصف ليل الخميس.

وقدّم معلومات رواد فيسبوك معلومات حول اسم وهوية الشاب المفقود، ويدعى “محمد عبدالسلام الحاسي” من سكان منطقة بنينا.

وذكروا أنه خرج عند الساعة الواحدة صباحا وفقد به الاتصال ولم يعد إلى المنزل .

كما تداول الرواد صورة الشاب، الذي يبدوا أنه من مواليد الألفينات.

وأعرب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أملهم في أن يعود الشاب المفقود إلى أهله، مشيرين إلى أن البحث لازال جاريًا لمعرفة السبب وراء غيابه.