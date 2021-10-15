فقدان شاب من بنينا

15 أكتوبر، 2021 11:37 ص
9

أخبار ليبيا24

تداول، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، نبأ فقدان شاب عشريني من سكان منطقة بنينا شرقي بنغازي منذ منتصف ليل الخميس.

وقدّم معلومات رواد فيسبوك معلومات حول اسم وهوية الشاب المفقود، ويدعى “محمد عبدالسلام الحاسي” من سكان منطقة بنينا.

وذكروا أنه خرج عند الساعة الواحدة صباحا وفقد به الاتصال ولم يعد إلى المنزل .

كما تداول الرواد صورة الشاب، الذي يبدوا أنه من مواليد الألفينات.

وأعرب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أملهم في أن يعود الشاب المفقود إلى أهله، مشيرين إلى أن البحث لازال جاريًا لمعرفة السبب وراء غيابه.

 

الوسوم
15 أكتوبر، 2021 11:37 ص
9

مقالات ذات صلة

النائب العام

النائب العام يأمر بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة في طرابلس

15 أكتوبر، 2021 12:49 م

وزارة التعليم توجه رسالة لطلبة الشهادة الثانوية قبل يوم من بدء الامتحانات

15 أكتوبر، 2021 12:25 م

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا بحريا للصيادين

15 أكتوبر، 2021 12:01 م

غضب على مصرع شاب وإصابة شقيقه جراء سقوط عمود إنارة ضخم فوق سيارتهم في بنغازي

15 أكتوبر، 2021 10:41 ص
زر الذهاب إلى الأعلى