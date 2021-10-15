غضب على مصرع شاب وإصابة شقيقه جراء سقوط عمود إنارة ضخم فوق سيارتهم في بنغازي

أخبار ليبيا24

أثار، مصرع شاب وإصابة شقيقه بجروح بليغة في مدينة بنغازي جراء سقوط عمود إنارة كبير، على سيارتهما أثناء مرورهما ليل الخميس على جزيرة “البحر” في حي الصابري، موجة كبيرة من السخط والغضب، حيث طالب رواد منصة فيسبوك، بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في إزالة الأعمدة المتهالكة والمتضررة نتيجة الحرب التي شهدتها المنطقة قبل سنوات.

وتداول رواد منصات التواصل، صور مرعبة لتحطم سيارة بالكامل، نتيجة سقوط العمود الضخم، بفعل الرياح القوية، ما أدى إلى وفاة المواطن “حسام فرج البرغثي” وإصابة شقيقة “طارق” بإصابة بليغة.

أخبار ليبيا24 رصدت ردود فعل رواد موقع فيسبوك بعد تداول الخبر المفجع، حيث كتب أحدهم: “عندما يحدث مثل هكذا مصاب في الدول التي نسميها بـ”الكافرة” تقم الدنيا ولا تقعد، لجبر الضرر لصاحب المركبة، فما بالك بصاحب المركبة نفسه راح ضحية لتسيب المسؤول بدأ من رأس الهرم في المدينة وحتى صاحب العامود والمهندس الذي وقع بتركيبه”.

وأضاف: “بالنسبة لي كمواطن من مدينة بنغازي أطالب رئيس المجلس البلدي، ومدير مكتب المشروعات، الظهور عبر وسائل الإعلام لتوضيح ما حدث وتحملهم المسؤولية أمام الله أولا ومن ثم أهل بنغازي”. واختتم، “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

وعلّق مواطن على الحادثة: “يعلم الله أنها كارثة بكل المقاييس.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

بينما دعا أحد المعلقين، إلى ضرورة التحقيق ومعاقبة المهمل، حيث كتب: “رحم الله الفقيد. أمر كارثي يستوجب التحقيق والعقاب للمهمل وتركه لوظيفته لأنه غير أهل لها”.

إحدى المعلقات تساءلت، “من المسؤول عن هذه الكوارث أين الصيانة وتفقد الأعمدة الآيلة للسقوط”.

بينما كتب آخر: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل، لكن أليس هذا استهتارا من الدولة”. وأضاف، “العمود هذا لديه عمر معين وكل سنة المفروض صيانة. قواعد الاستهتار والسلبية أصبحت حاجة عادية”.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، لأخبار ليبيا24، إن حسام (47 عاما) وصل على القيد الحياة إلى المستشفى، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أن إصابته في الرأس كانت بليغة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وأوضحت، أن شقيقه أن طارق (51 عاما) أصيب في الرأس هو أيضاً، ويحاول الأطباء إنقاذ حياته، مشيرة إلى أن حالته حرجة.