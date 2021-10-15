عطلة رسمية بمناسبة “الميلود”

15 أكتوبر، 2021 9:49 ص
17
احتفالات المولد النبوي في بنغازي.. تصوير مفتاح الخشمي

أخبار ليبيا24

أعلنت، حكومة الوحدة، يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ووفق ما جاء في قرار رئيس الحكومة فإن يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وهنأ الدبيبة، الشعب الليبي والأمة الإسلامية جمعاء بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحتفل الليبيون في مدن ومناطق مختلفة بذكرى “الميلود” بإقامة الأنشطة الدينية والندوات الفكرية، كما تقبل العائلات على شراء هدايا من القناديل والألعاب للأطفال احتفاء بهذه المناسبة.

الوسوم
15 أكتوبر، 2021 9:49 ص
17

مقالات ذات صلة

النائب العام

النائب العام يأمر بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة في طرابلس

15 أكتوبر، 2021 12:49 م

وزارة التعليم توجه رسالة لطلبة الشهادة الثانوية قبل يوم من بدء الامتحانات

15 أكتوبر، 2021 12:25 م

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا بحريا للصيادين

15 أكتوبر، 2021 12:01 م

فقدان شاب من بنينا

15 أكتوبر، 2021 11:37 ص
زر الذهاب إلى الأعلى