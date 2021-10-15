عطلة رسمية بمناسبة “الميلود”

أخبار ليبيا24

أعلنت، حكومة الوحدة، يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ووفق ما جاء في قرار رئيس الحكومة فإن يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وهنأ الدبيبة، الشعب الليبي والأمة الإسلامية جمعاء بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحتفل الليبيون في مدن ومناطق مختلفة بذكرى “الميلود” بإقامة الأنشطة الدينية والندوات الفكرية، كما تقبل العائلات على شراء هدايا من القناديل والألعاب للأطفال احتفاء بهذه المناسبة.