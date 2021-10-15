تفاصيل مداهمة أكبر مصانع الخمور في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، عن تمكنه من ضبط أكبر مصنع للخمور بمنطقة الطلحية .

وأوضح بيان صادر عن قسم البحث الجنائي، أن ذلك يأتي فى إطار مواصلة أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وتكثيف أعمال البحث والتحري بالتنسيق فيما بينها .

وأسفرت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، عن ضبط مصنع يُعد من أكبر مصانع الخمور داخل المدينة، وذلك عقب ما وردت من معلومات من الوحدات التابعة للقسم تفيد بوجود مصنع من أكبر مصانع الخمور داخل منطقة الطلحية، يتم توزيع الخمور من خلاله داخل مناطق مدينة بنغازي .

وأوضح البيان، أنه فور ورود هذه المعلومات، أصدر رئيس القسم تعليماته، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الأذن بأعداد قوة كبيرة من داخل القسم متمثلة في جميع الوحدات ومداهمة المصنع .

وأكد البيان، أن العملية أسفرت عن ضبط الاشخاص القائمين على هذا النشاط غير مشروع “من بينهم شخص سوداني الجنسية وكانوا في حالة سكر ظاهر .

واستطرد البيان، أنه تم تحريز كامل الكمية ومعدات المصنع داخل قسم البحث الجنائي، واتخذت الإجراءات النظامية حسب الإجراءات القانونية المُتبعة .