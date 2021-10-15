تفاصيل مداهمة أكبر مصانع الخمور في بنغازي
أخبار ليبيا 24
أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، عن تمكنه من ضبط أكبر مصنع للخمور بمنطقة الطلحية .
وأوضح بيان صادر عن قسم البحث الجنائي، أن ذلك يأتي فى إطار مواصلة أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وتكثيف أعمال البحث والتحري بالتنسيق فيما بينها .
وأسفرت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، عن ضبط مصنع يُعد من أكبر مصانع الخمور داخل المدينة، وذلك عقب ما وردت من معلومات من الوحدات التابعة للقسم تفيد بوجود مصنع من أكبر مصانع الخمور داخل منطقة الطلحية، يتم توزيع الخمور من خلاله داخل مناطق مدينة بنغازي .
وأوضح البيان، أنه فور ورود هذه المعلومات، أصدر رئيس القسم تعليماته، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الأذن بأعداد قوة كبيرة من داخل القسم متمثلة في جميع الوحدات ومداهمة المصنع .
وأكد البيان، أن العملية أسفرت عن ضبط الاشخاص القائمين على هذا النشاط غير مشروع “من بينهم شخص سوداني الجنسية وكانوا في حالة سكر ظاهر .
واستطرد البيان، أنه تم تحريز كامل الكمية ومعدات المصنع داخل قسم البحث الجنائي، واتخذت الإجراءات النظامية حسب الإجراءات القانونية المُتبعة .