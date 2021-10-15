تاتنفت.. شركة روسية تدخل في مجال التنقيب عن النفط في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وفد المؤسسة الوطنية للنفط مع وفد شركة تاتنفت الروسية، في موسكو أمس الخميس،سبل التعاون في المجالات النفطية وذلك على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي المنعقد بالعاصمة الروسية.

الاجتماع ناقش عدد من المواضيع أبرزها استئناف نشاط الشركة من عمليات الاستكشاف والحفر واختبار الآبار، تمهيدا لبدء عمليات الإنتاج خلال العام القادم بالإضافة إلى مزيد من تطوير الأعمال في عدد من الحقول النفطية بحوض سرت وغدامس في ليبيا.

يشار إلى أن شركة تاتنفت الروسية إستأنفت أعمالها في ليبيا بمنطقة الحمادة وذلك بعد إتفاقية أبرمتها مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التنقيب وأستكشاف النفط ومقاسمة الإنتاج.