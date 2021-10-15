بوقعيقيص: لسنا بخير والفقر فاحش في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استهجنت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، تردي الأوضاع في مدينة بنغازي حتى باتت خاوية على عروشها.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت بوقعيقيص”لسنا بخير، الفقر فاحش وبنغازي خاوية على عروشها تتنفس العدم، ومطارها مغلق”.

واشتكى مسؤولو برقة بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق، من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم .

ولوح المسؤولون، باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي .