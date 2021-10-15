بعد ست سنوات ..القبض على «داعشي» تونسي مسؤول عن إدخال الإرهابيين لليبيا الإرهابي هو المسؤول عن إدخال منفذي العملية الإرهابية في فندق “كورنثيا” بطرابلس

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أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن إلقاء القبض على المدعو “أعُمر بشير أعُمر عزالدين”، أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي والمسؤول عن إدخال الإرهابيين من الجنسية التونسية لليبيا وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية عن طريق التهريب وكان يستقبلهم داخل ليبيا.

ويحمل المقبوض عليه الجنسية التونسية ومقيم في مدينة تطاوين التونسية، وهو المسؤول عن إدخال العناصر الإرهابية للبلاد التي نفذت العملية الانغماسية في فندق “كورنثيا” بطرابلس قبل أكثر من 6 سنوات والتي راح ضحيتها عدد من القتلى الليبيين بالإضافة إلى عدد من الأبرياء الأجانب من جنسيات مختلفة.

وبحسب جهاز الأمن الداخلي، فإن عضو التنظيم متورط أيضا في الهجوم الإرهابي والمتمثل بالعملية الانغماسية جنوب سرت، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى الليبيين .

ولفت الأمن الداخلي، إلى أنه تم ضبط عنصر داعش بعد أكثر من ستة سنوات مضت على الهجوم الإرهابي الذي نفذها تنظيم الدولة “داعش” و راح ضحيتها عدد من الشهداء الليبيين، وهم: وليد بشير بن عثمان، محمد الطيشور، هشام الزحاف، محمد طلحة، وكذلك عدد من الأبرياء الأجانب من جنسيات مختلفة منها ( الأمريكية – الفرنسية – قرغيزيا من آسيا الوسطى) وإصابة آخرين.

وبين الجهاز، أن الأجهزة الأمنية توصلت آنذاك إلى بعض الملابسات، إلا أن جهاز الأمن الداخلي يواصل العمل ليلا ونهارا لمعرفة الكيفية التي دخل بها الجناة وجمع مزيدا من الأدلة والمعلومات.

وأكد جهاز الأمن الداخلي بأن أعضائه لن يهدأ لهم بال حتى تهنأ ليبيا ويتم اجتثاث الإرهاب من منابعه ولن يتأخروا في بذل الجهد من أجل حماية الوطن والمواطن.