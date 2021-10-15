بحث إنشاء ميناء جاف بالكفرة

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قالت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية أنها تعتزم إنشاء ميناء جاف ببلدية الكفرة، وذلك بالتعاون مع جهاز النهر الصناعي ووزارة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة عقدته الوزارة مع الشركاء المفترضين في المشروع، وناقشت فيه إمكانية استغلال الطريق الترابي الخاص بالجهاز الواصل ما بين إجدابيا – تازربو في مشروع الميناء الجاف.

وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف، من وزارة المواصلات وجهاز النهر والمنطقة الحرة المريسة؛ لإعداد دراسة متكاملة عن هذا المشروع، وفق بيان الوزارة.

الجدير بالذكر أن الموانئ الجافة تقوم على شحن البضائع عبر الطرق البرية وعمليات التخزين في المستودعات، وتعد مدينة الكفرة بيئةً مناسبةً لهذه الموانئ بسبب تنامي التجارة البينية بينها وبين دول الجوار السوداني والمصري والتشادي.