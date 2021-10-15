النقاصة يوضح خطة انسحاب المرتزقة طبقا لعمل لجنة 5+5

15 أكتوبر، 2021 11:46 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء مختار النقاصة أن المرحلة الأولى من عملية الإجلاء ستبدأ بالمرتزقة مؤكدا أنه سيحدد التاريخ والأعداد لكل مرحلة بعد الاجتماع مع الدول ذات الصلة.

وأوضح النقاصة في تصريحات صحافية أن المراقبون الدوليون سيكونون من عدة دول عدا الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وسيعملون مع المراقبين المحليين بتعليمات من لجنة 5+5.

ونوه النقاصة إلى أن المراقبين الدوليين مهمتهم تنحصر في مراقبة خروج الأجانب والإبلاغ عن أي خرق إلى لجنة 5+5، ومقر إقامتهم سيكون حسب تعليمات اللجنة.

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15 أكتوبر، 2021 11:46 م
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