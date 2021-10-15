النائب العام يأمر بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة في طرابلس

15 أكتوبر، 2021 12:49 م
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النائب العام
النائب العام

أخبار ليبيا24

قال، مكتب النائب العام، إن الصديق الصور، أمر في وقت سابق، بالاستدلال في مواجهة المتهمين، بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وترويج الـمخدرات في طرابلس.

وذكر المكتب، الخميس، أن النائب العام شدد على ملاحقة، كل من تسفر الإجراءات على إثبات صحة انخراطه، في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو.

وأضاف، كما أنه شدد على ملاحقة كل من يثبت اشتراكه في نشاط الاتجار بالمواد الـمخدرة والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر وبالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.

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15 أكتوبر، 2021 12:49 م
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