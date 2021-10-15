الشركسي: الحكومة تسعى لإقالة قرقاب الأسبوع القادم

أخبار ليبيا 24

قال عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتغيير إدارة الشركة القابضة للإتصالات بهدف السيطرة على أموالها وممتلكاتها واستخدمها لسنف وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأوضح الشركسي أن حكومة الوحدة الوطنية قد استنزفت كل مدخراتها وميزانيتها من باب الطوارئ بالمخالفة للقانون وعندما استشعرت نفاذ أموالها اتجهت الحكومة إلى مؤسسات الدولة محاولة الحصول على أموالها واستغلالها.

ونوه الشركسي إلى أن رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب منع الحكومة أكثر من مرة من الحصول على أموال الشركة مؤكدا أن الحكومة تسعى الأسبوع القادم إلى إقالة قرقاب ووضع بديلا عنه يسهل لهم الحصول على أموال الشركة. مشيرا إلى أن هذه المافيا (الحكومة) يجب أن تكف عن العبث.