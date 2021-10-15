الشرطة القضائية ترحل عدد من المبعدين خارج ليبيا

15 أكتوبر، 2021 9:39 م
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الشرطة القضائية
الشرطة القضائية

أخبارليبيا24

أعلن جهاز الشرطة القضائية اليوم الجمعة ترحيل عدد 9 نزلاء محكومين بالإبعاد خارج دولة ليبيا.

وأوضح الجهاز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المبعدين 5 من الجنسية العربية المصرية وعدد 4 نزلاء من الجنسية العربية السودانية.

وأشار جهاز الشرطة القضائية إلى أن عملية نقلهم وتأمينهم كانت من قبل أعضاء جهاز الشرطة القضائية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي باعتباره مركزاً لإيواء جميع المحكومين بالإبعاد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ سنوات توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من دول عدة كثير منهم يأتون بدون أي إجراءات سفر، بعضهم غايته ليبيا والبعض الآخر يعتبرها محطة للتوجه إلى أوروبا عبر “قوارب الموت”.

15 أكتوبر، 2021 9:39 م
14

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