الأرصاد الجوية توجه تحذيرا بحريا للصيادين

15 أكتوبر، 2021 12:01 م
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أخبار ليبيا24

وجّهت، أرصاد المركزي الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحذيرًا بحريًا للصيادين من وجود ريح شمالية غربية “شرش” إلى غربية نشطة على الساحل الغربي، إضافة إلى وجود ريح جنوبية غربية “باش” قوية على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.25) مترا.

وأوضحت الأرصاد، أن منطقة الساحل من رأس جدير إلى سرت، مهيئة لسقوط أمطار متفرقة اليوم وتكون قليلة السحب إلى صافية غدا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة وممطرة غدا على سرت.

وأضافت، أن الريح “شرش” وغربي على ساحل الخمس وسرت يتحول يوم الغد إلى “باش” على ساحل زوارة وطرابلس سرعته ما بين (15 – 25) عقدة.

وبيّنت الأرصاد، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–3.25) متر، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

وذكرت الأرصاد، أن السماء في منطقة الساحل من الخليج إلى  طبرق، مغطاة بالسحب وتتكاثر مساءا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وخاصة على الساحل الممتد من المرج إلى شحات  يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

وأوضحت، أن الريح غربي على ساحل بنغازي و”باش” إلى “شرش” على باقي الساحل وسرعته ما بين (10 – 20) عقدة إلى (30) عقدة صباح اليوم على ساحل المرج وشحات.

وأضافت، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–3.25) متر، بينما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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15 أكتوبر، 2021 12:01 م
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