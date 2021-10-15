أوقاف طرابلس تبين حكم الاحتفال بالمولد النبوي

15 أكتوبر، 2021 10:43 م
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أخبار ليبيا24

فندت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس عبر صفحتها على الفيسبوك حكم الاحتفال بالمولد النبوي متسائلة عن ثبوت تحديد شهر ويوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام.

وقالت الهيئة إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وأما ولادته فلم يثبت في تحديد شهر ولادته ولا يومها شيء يعتمد عليه، مؤكدة أن في ذلك خلاف مشهور.

وبينت الهيئة أوجه الخلاف بعدد من الأقاويل حول ذلك منها إنه ولد في شهر رمضان، وقيل: في شهر رجب، وقيل: في شهر ربيع الأول، وقد اختلف القائلون بأنه ولد في شهر ربيع الأول في تحديد يوم ولادته، فقال بعضهم: في اليوم الثاني منه، وقيل: في الثامن، وقيل: في العاشر، وقيل: في الثاني عشر، وقيل: في السابع عشر، وقيل: الثامن عشر، وقيل: في الثاني والعشرين، وليس على شيء منها دليل يعتمد عليه.

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15 أكتوبر، 2021 10:43 م
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