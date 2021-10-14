وفاة شخص وإصابة شقيقه إثر سقوط عمود على سيارتهم في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

توفي اليوم الخميس حسام فرج البرغثي وأصيب شقيقة طارق جراء سقوط عمود إنارة على سيارتهم بطريق البحر “جزيرة أخريبيش ” الصابري في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″ ، إن حسام (47 عاماً) وصل على القيد الحياة إلى المستشفى.

وأشارت البرغثي إلى أن الأطباء حولوا إنقاذ حياته ولكن إصابته كانت بليغة في الرأس، فلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى أن طارق (51 عاماً)، أصيب في الرأس هو أيضاً، ويحاول الأطباء إنقاذ حياته، مشيرة إلى أن حالته حرجة.