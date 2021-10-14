وثائق تظهر إنفاق حكومة الوحدة لمبالغ خيالية في عدة أشهر

أخبار ليبيا24

أظهرت، وثائق وبيانات مالية قيام حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بصرف نحو 5 مليارات دينار من الباب الخامس “باب الطوارئ” كنفقات تسييرية لقطاعات وهيئات وهياكل أمنية وخدمية، وذلك خلال فترة لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

الوثائق، التي نشرتها قناة 218، بيّنت أن نفقات وزارة الدفاع التي يشغلها الدبيبة بلغت 684,653 مليون دينار ليبي، كما أنفقت نحو مليار و200 مليون دينار على وزارة الصحة، 650 مليون دينار على وزارة الداخلية.

كما أظهرت الوثائق، تخصيص 50 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري.

وبيّنت الوثائق تخصيص 66 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم، وتخصيص قرابة 5 ملايين دينار لبلدية طبرق استقطعت من بند الطوارئ، وتخصيص أكثر من 27 مليون دينار لشركة الخدمات العامة طرابلس.

وأظهرت الوثائق كذلك، تخصيص 8 مليون دينار لبلدية مصراتة وبلدية العزيزية لنحو 2 مليون دينار من بند الطوارئ، إضافة إلى تخصيص 3 مليون دينار لدار الإفتاء الليبية التي لازال يترأسها الصادق الغرياني.

وكشفت الوثائق، تخصيص الحكومة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مبلغ تجاوز 98 مليون دينار من بند الطوارئ، إضافة إلى ذلك فقد أظهرت الوثائق تخصيص 15 مليون دينار لديوان وزارة الخارجية و10 مليون دينار للمجلس الرئاسي.