“هويدي زقلام” يجري عملية ناجحة

"زقلام" من الأسماء المعروفة محليًا وسبق أن خاض تجربة احترافية ناجحة

14 أكتوبر، 2021 5:03 م
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هويدي زقلام
هويدي زقلام

اخبار ليبيا 24 – خاص  

نشر لاعب وسط فريق الهلال” هويدي زقلام” صورًا له اليوم الخميس بعد إجرائه لعمليه جراحيه .

وكتب “زقلام” منشور على حسابه على فيسبوك “اللهم اشفي كل مريض يتألم لا يعلم بحاله سواك والحمدلله ع كل حال من لايشكر الناس لايشكر الله وأحب شكر من وقف معايا في محنتي  منهم الأستاذ فوزي جعودة والإداري صديقي مالك بوحجر وأخي ورفيقي تميم الضراط لنا  عوده إن شاء الله” .

وكان لاعب الهلال “هويدي زقلام” قد أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة تكللت بالنجاح .

ويعد “زقلام” من الأسماء المعروفة في الكرة الليبية وسبق وأن خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري العراقي مع فريق الميناء .

14 أكتوبر، 2021 5:03 م
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