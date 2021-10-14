“هويدي زقلام” يجري عملية ناجحة "زقلام" من الأسماء المعروفة محليًا وسبق أن خاض تجربة احترافية ناجحة

اخبار ليبيا 24 – خاص

نشر لاعب وسط فريق الهلال” هويدي زقلام” صورًا له اليوم الخميس بعد إجرائه لعمليه جراحيه .

وكتب “زقلام” منشور على حسابه على فيسبوك “اللهم اشفي كل مريض يتألم لا يعلم بحاله سواك والحمدلله ع كل حال من لايشكر الناس لايشكر الله وأحب شكر من وقف معايا في محنتي منهم الأستاذ فوزي جعودة والإداري صديقي مالك بوحجر وأخي ورفيقي تميم الضراط لنا عوده إن شاء الله” .

وكان لاعب الهلال “هويدي زقلام” قد أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة تكللت بالنجاح .

ويعد “زقلام” من الأسماء المعروفة في الكرة الليبية وسبق وأن خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري العراقي مع فريق الميناء .