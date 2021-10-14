نوال الزغبي تتصدر تويتر بعد طرح أحدث أغانيها على يوتيوب

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تفاعل، رواد موقع تويتر، مع الفيديو كليب الذي طرحته الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر موقع “يوتيوب” لأغنيتها التي تحمل اسم ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”.

وتصدر، وسم الفنانة نوال الزغبي قائمة منصة تويتر، بعد أن أطلقت الزغبي كليبها، الذي حصل بعد نحو 9 ساعات من طرحه لأول مرة بقناة روتانا على “يوتيوب” على أكثر من 167 ألف مشاهدة.

نوال الزغبي كتبت على تويتر: “يسعدني جدًا أن أعلن عن إطلاق عمل الجديد “عكس الطبيعة” على “يوتيوب”. لقد عملت بجهد كبير عليه ولا يمكنني انتظار تعليقاتكم”.

أغنية “عكس الطبيعة” تعاونت خلالها نوال مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم والموزع شريف قاسم، وهي ثالث أغاني الميني ألبوم، الذي طرحت منه نوال أغنية “أرقص”، و “عليه ابتسامة”.

أغنية “عكس الطبيعة” غنتها الفنانة اللبنانية باللهجة المصرية، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت مع المخرج فادي حداد.