متى قررت الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف؟

14 أكتوبر، 2021 10:41 م
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وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن تخصيص قيمة منحة الزوجة والأولاد وإيداعها بحسابها مساء اليوم، وذلك للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأضاف الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أنها ستشرع مباشرة في إرسال القوائم ابتداء من الأسبوع الكقبل إلى المصارف التجارية.

ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى المواطنين ممن ليس لديهم أرباب أسر وأرسلوا بياناتهم عبر المنصة، بأن القوائم التي تم التحقق من صحتها جاهزة للصرف بداية من الأسبوع القادم.

وكان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليماته لمتابعة صرف علاوة الزوجة والأبناء ومعالجة الفئات التي لم يتم صرف العلاوة لها لأسباب فنية وتقنية.

وشدد الدبيبة على تسوية مرتبات المعاشات الضمانية والعسكرية حسب القرار السابق رقم 448 بعد التنسيق بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية.

14 أكتوبر، 2021 10:41 م
13

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