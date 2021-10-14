ماذا تعرف عن مهرجان الجونة السينمائي

أخبارليبيا24 – متابعات

تنطلق اليوم، الخميس 14 أكتوبر الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمانئ عقب تخوفات بعد حريق نشب أمس الاربعاء أدى إلى إحتراق جزء كبير من القاعة التي سيعقد بها حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.

تأسس مهرجان الجونة السينمائي عام 2017 وهو حدث سنيمائي يقام بمدينة الجونة بجمهورية مصر العربية وهو مهرجان يقام بشكل سنوي وينتظره محبو السينما في الوطن العربي.

المهرجان يضم ثلاث مسابقات رسمية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى برامج رسمية خارج المسابقة وبرامج خاصة، واهتمامًا كبيرًا بالأفلام الإنسانية.

ويحتضن المهرجان الذي يقام على مدى عشرة ايام حلقات نقاش وورش عمل ومحاضرات تجمع بين صناع السينما وذلك لتعزيز الدور الثقافي والفني بين الكتاب والمؤلفين وخرجي الأعمال السينمائية.

ومنح المهرجان خلال دوراته العديد من الجوائز ابرزها كان جائزة الدورة الأولى للمهرجان للممثل المصري عادل إمام، أما في الدورة الثانية فمنحت للنجم الأميركي سيلفستر ستالوني.

ولأن المهرجان يجمع بين عدد من ابرز نجوم السينما والفنانيين على مستوى العالم فهو يتحول أيضا لمهرجان للأزياء، حيث يستعرض الفنانيين آخر صيحات الموضى التي يشارك فيها أيضا عدد كبير من مصصمي الازياء وخبراء التجميل على مستوى العالم.

الجونة بلدة سياحية متميزة ونظام معماري فريد

الجونة هي بلدة عدد سكانها 22 الف نسمة وتمتلك بنية تحتية وخدمات ممتازة وتستقبل سياح على مدار العام نظرا لدرجات الحرارة المثالية.

ولإن البلدة حديثة العهد فأن الطراز المعماري فيها تم تصميمه من قبل المعماريان العالميان مايكل جريفز الامريكي والايطالي ألفريدو فريدا ومستوحى من عناصر الفن التقليدي الممزوج بكفاءة العمارة الحديثة.

تعد الجونة منتجع سياحي مطل على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة وتعود نشأة المنتجع إلى عام 1990 حين طورته شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية والتي يترأسها سميح سويرس الأخ الاصغر لرجل الأعمال المعروف نجيب سويرس.

ويحتوي المنتجع على مجموعة من الجزر وتعد أحد أبرز مشروعات السياحية نجاحا وأكثرها جذبا للسياح مقارنة بالعديد من المناطق والمدن بجمهورية مصر العربية، والوطن العربي.