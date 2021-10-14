ليبيا محور مباحثات بين الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبي

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عقد مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية المصري السفير بدر عبد العاطي جلسة مُشاورات في القاهرة مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريك مورا وذلك لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية اهمها تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حيال موضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاورات عُقدت بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومساعدي وزير الخارجية لكل من الشؤون الأفريقية، وليبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، ومساعد وزيرة الصحة والسكان، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان، ودول غرب ووسط آسيا، ومديري وحدة الإرهاب، والهجرة، ونزع السلاح، وغرب ووسط آسيا، بالإضافة إلى رئيس مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.