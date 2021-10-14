“لابد أنك شعرت بالوحدة يوماً!” – أفلامٌ حاكت ذلك

أخبار ليبيا 24 –خاص

من باب التجربة الجماعية لا الشخصية فحسب، تعتبر الوحدة من بين أكثر الأشكال الشعورية التي يصاب بها المرء في مرحلة ما، سواء طالت هذه المرحلة أو قصرت، تكررت أو انعدمت، لكنّها الوحدة وما يصاحبها من تأويلات وصراعات وقرارات مصيرية. الوحدة قاسية وتجعل القلب خاوي والذهن شارد، كما أن الوحدة لا تعني بالضرورة البقاء منفردا ووحيدا، بل تأتي في أماكن مختلفة قد يجتمع فيها أقرب الناس لك، لكنك بالرغم من ذلك لا تزال مصابًا بإحساس كونك وحيدا في مواجهة مشاكلك، تجاربك الصعبة، الحياة والعالم، وغيرها من الهواجس. ليست كلّ نتائج مشاعر الوحدة سلبية، بل في قصص بشرية كثيرة عرفنا أن اكتساب القوة واكتشاف النفس لم يأتي إلا من خلالها، وهناك العديد من الفنانين والمثقفين والعاديين من الناس قد مرّو في وقتٍ ما بهذه المشاعر، لكن نتج عنها قبول وتغيير وصُلح مع الذات، ومن بين هذه القصص ما تمّ تشكيلها سينمائيًا في سيناريوهات (واقعية أو خيالية) لعبت دورًا مؤثرًا لدى المشاهدين (سواء أصحاب التجربة أو غيرهم)، وهذه القصص كانت بلا أدنى شك تحتوي على معالجات واقعية لامست تفاصيل مريرة، ولهذا قد حظيت باحتفاء على المستوى النقدي والجمهوري.

في هذا المقال سأقوم باستعراض أفلامٍ عالمية نادرة جدًا ناقشت قصصها موضوع الوحدة، بعضها البطل الرئيسي رجل، وأخرى حظيت ببطولة نسائية، ليس جميعها عن الحب وما يصاحب فراقه، بل مختلطة ومختلفة عن شخصيات واجهت الحياة لوحدها.

فيلم Chungking Express (1994):

لا أحد يبالغ إن قام بوصف المخرج الصيني (وونغ كار-واي) على أنه أفضل من قام بمعالجة (الوحدة) في طرحٍ دائمًا ما ناسب الشخصيات التي يصنعها؛ كما أن هذه المعالجة دائمًا ما يمزجها بقصص الحب المثيرة للاهتمام، والتي تعيش شخصياته فيها عوالم داخلية مُنعزلة، فيها القلق من الارتباط، الخوف من فِعل الخيانة، والارتياب في اتخاذ خطوة الاعتراف الأولى. في فيلمه هذا نشاهد بالتوازي قصص شخصيتين لكلٍ منهما مواقف حياتية مختلفة، ولكلا الشخصيتين حكاية فراق عاطفي مسبقة. منهما من يعيش على الذكريات، وعلى آمل إعادة العلاقة من جديد، ولكلٍ منهما طريقة في التعبير، منهمكين في أعمالهما، كلّ ذلك يأتي في مقولة كان لها أن تعيد لهما الآمل من جديد: “اليوم تحب الأناناس، وغدًا تحب شيئا مختلفا.” هذا فيلم لا يشيخ، إحدى روائع السينما وأحد أفلامي المفضّلة؛ نص ملفت وأداءات تمثيلية في المستوى. أحب الفيلم بكامل تفاصيله، وأضمن لكم اختياراً سينمائياً لا ينسى.

فيلم You’re Sleeping Nicole (2014):

كل من أحبّ رائعة نواه بومباك وزميلته غريتا جيروج (Frances Ha) سيقع وبشكل تلقائي في غرام هذا العمل الكندي وسيلاحظ الكثير من الروابط المتصّلة بينهما، سواء من خلال طريقة طرح الشخصيات وعفوية الحوارات واللقاءات، أو من خلال الصورة المطلية بالأبيض والأسود. في مشهدٍ يعبر عن حالة الشخصية، تقوم صديقة نيكول حينما كانتا تتنزهان في الخارج: “إلى أين أنتِ ذاهبة؟”، فتجيب نيكول ببساطة: “ليس لديّ أدنى فكرة، إنني فقط أتبعك”. نيكول حكاية معبّرة عن مرحلة البلوغ، وهي أولى مراحل التغييرات الحياتية، تبدأ فيها في التعرف على نفسك وعلى الآخرين بشكل أكبر، لكن يصاحب كل هذا تغييرات غير مستساغة، كما حدث مع نيكول وصديقتها. الفيلم يحكي عن أحداث مقتطفة من حياة نيكول، الوحيدة بالمنزل بعد سفر أهلها، تعمل في وظيفة لا تحبها، وفي الحين الذي قد خططت فيه السفر مع صديقتها، عاد أخيها إلى المنزل صحبة فرقته الموسيقية، لتعمّ الأحداث. فيلم لا يفوّت، نال مني منذ البداية، وجاء فوق التوقعات التي غالبًا ما أضعها في ذهني قُبيل مشاهدة فيلمٍ من هذا النوع.

فيلم Shame (2011):

فيلمي المفضّل بلا أدنى شك من بين أفلام المخرج البريطاني (ستيف ماكوين)، وهو الفيلم الأكثر جرأة بين قائمتي، فمحور الوِحدة هنا والمأساة أتي من عالم شخصية منعزلة ومنفردة طوال الوقت، يمارس في معظم وقته شيئا واحدا، ألا وهو ممارسة الجنس ومشاهدة الأفلام الإباحية. هنا رجل متأثر بماضيه، له شقيقة واحدة، ولا نعلم شيئًا عن علاقته بوالديه، وحيدًا في مكتبه وفي شقته الصغيرة، فِعله الوحيد الماتع يكون بالميترو، وهي اللحظة التي يحاول فيها الحصول على فتاة يغطي من خلالها صراعاته النفسية والغرائزية. هنا واحدٌ من أكثر الأعمال الدرامية تأثيرًا في شخصي، مُتقن للحد الذي تطالب فيه جميع الأفلام بالتأثر به. مشاهد لا تنسى، وأداء تمثيلي غاية في الروعة من قبل “مايكل فاسبندر”. أحببت الفيلم على كافة الأصعدة، من البداية للنهاية وأحاسيسي مرتبطة بالحدث الذي أعايشه على الشاشة، عمل فني حقيقي.

فيلم Mary and Max (2009):

ماري وماكس، شخصيتين لا يجمعهما مكان واحد، عدا أحاسيسها بالعزلة والوحدة والغُربة. ماري طفلة، علاقتها بوالدها مضطربة، ليس لديها أخوة ولا حتى أصدقاء، بينما ماكس رجل أربعيني، منعزل هو الآخر وليس لديه ثقة في مظهره ووزنه الزائد، يرتاب من الحب والعلاقات بصفة عامة. هذا الفيلم من أبرز أعمال الأنيميشين، درامي وحواري عن علاقة صداقة رابطها قوي وغريب في ذات الوقت، فالقاسم المشترك بينهما هي الشوكولاتة فحسب. هنا شخصيات عانت من الوحدة وشعرت بانعزالها التام عن الناس والمجتمع، وهو فيلمٌ رائع في جميع أحواله، سواء من الناحية الإنشائية للأنيميشن باستخدام مجسمات مصنوعة للشخصيات ولعوالمهما، أو من خلال الأداء الصوتي للشخصيات، وهذا ليس بغريب طالما “سيمور هوفمان” يحكي.

فيلم Fish Tank (2009):

هذا أبرز فيلمٍ للمخرجة (أندريا أرنولد) بالنسبة لي، وفيه تحكي لنا قصة عن فتاة تدعى ميا، تبدأ حياتها في الانعطاف شيئًا فشيئًا عندما تبدأ أمها في مواعدة أحدهم. ميا تحب الرقص على أغاني الراب، وترقص بعيدًا عن الواقع في مكانها الخاص، كونها تشعر بالانفصال عن الآخرين طوال الوقت. كانت ميا عنيفة في طفولتها، لكنّها ذكية في الوقت نفسه. في هذا الفيلم، أو التحفة الفنية، سنتابع معاناة ميا المتكررة، والتي تحدث دون سبب،غير أنها قسوة الحياة وتجاربها، وأنه على الرغم من كل شيء، فالوحدة بالنسبة لي ميا لم تكن خيارًا على الإطلاق. من جهتي، أحببت الفيلم بناءً على واقعيته المطلقة، وهي واقعية محسوسة تُلاحظ من خلال اهتزاز الكاميرا، مواقع التصوير، ملابس الممثلين، كلّ ذلك وأكثر. أيضًا الرموز الورائية، للقصة أكثر من جانب، من السطح يمكن قراءتها، وفي الداخل يمكن تفسير العديد من أحداثها. فيلمًا غير عادي.

فيلم Three Colors: Blue (1993):

سينما الفيلسوف البولندي (كريستوف كيشلوفسكي) وحدانيّة بحتة، هذا الرجل لابد أنه عانى الكثير في حياته، أو أن قلبه اختار التعاطف مع من قست عليهم الحياة. في ثلاثية الألوان وبالتحديد اللون الأزرق، المعبّر دائمًا عن الحزن، يعالج به العبقري البولندي بمساعدة تمثيلية فاقت الكثير من المستويات من خلال أداءٍ أشبه بالحقيقي للفرنسية (جولييت بينوش) حكاية امرأة تلقت خبرًا صادمًا بوفاة زوجها وابنها في حادث سيارة، لتشعر منذ ذلك الوقت بحطام داخلي جعلها تحت أثرٍ لا دموع به، لا ملامح حزن، كلّ معاناتها أصبحت محبوسة بالداخل، ومن خلال رحلتها المنفردة وبيعها للمنزل ومحاولتها نسيان ما حدث، تتوالى الصدمات ولا تتوقف. أهً يا له من عمل مثير للحزن، التعبير البصري الذي أنجز الفقدان والقلب المحطم، رائعة من روائع هذا الفذ المدعو كيشلوفسكي، المخرج الذي أستطاع حرفياً من خطف دموعنا في كلّ مرة.

فيلم Aquarius (2016):

نادرة هي الأفلام التي غطّت قصص التقدم في السن وما تسببه هذه المرحلة من تغييرات جذرية على المرء، وبالفيلم البرازيلي البديع هذا، نتابع حياة السيدة (كلارا) الناقدة الموسيقية المتقاعدة، حيث تعيش أرملة ولوحدها في شقة صغيرة تحمل من خلالها ما تبقى من ذكريات. الفيلم يلعب على عنصرين مختلفين، ومن بينها عنصر الوحدة والحنين والعمر عندما يتقدم. كلارا تواجه ذكرياتها ونتابع معها من خلال –فلاش باك- كلّ من مرّوا في حياتها بالماضي، كما أنها تواجه خطر الرأسمالية (العالم نفسه) الذي يحاول أخذ شقتها منها وباستخدام أسخف الطرق، حتى عندما رفضت، لتعيش في صراعين مختلفين. من الأفلام البارزة عام 2016، ولا شكّ في أنه تجسيد لحكايات الكثير من كبار السن، وواحد من مفضلاتي ذاك العام. الفيلم مليء باللحظات المؤثرة، بمشاهد على الشاطئ، رؤية داخلية من المنزل إلى الخارج، وأداء تمثيلي مبدع من الممثلة “سونيا براغا” أبهرني تماماً. صحيح أنها حكاية لاتينية، لكنّها عالمية أيضًا.