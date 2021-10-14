تونس تُعفي المسافرين الليبيين الملقحين بالجرعتين من الحجر الصحي

14 أكتوبر، 2021 10:31 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها أعفت الملقحين بالجرعتين من المسافرين القاصدين تونس من إجراء تحليل  “بي سي آر” شريطة ألا تقل مدة الحصول على اللقاح 14 يوما.

كما أعفتهم الوزارة من الحجر الصحي الإجباري بالإضافة إلى الأطفال دون سن 12 عاما.

واشترطت وزارة الصحة التونسية ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://2u.pw/PqyiV .

وأوضحت الوزارة أن الشروط جاءت تبعا لبلاغ رئاسة الجمهورية التونسية والمتعلق بالإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة كوفيد 19 وبلاغ وزارة الصحة المؤرخ في 17 سبتمبر 2021 المتعلق بشروط قبول الوافدين على البلاد التونسية.

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14 أكتوبر، 2021 10:31 م
15

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