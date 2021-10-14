توقيف عصابة لسرقة الهواتف المحمولة في زوارة

أخبار ليبيا24

لم يمض وقت طويل حتى نجحت دوريات التحري بمركز شرطة زوارة من ضبط عصابة قامت بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة.

صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بزوارة أبلغ الشرطة عن تعرض محله للسرقة، وعلى الفور قام مركز شرطة زوارة الشمالي التابع بالقبض على تشكيل عصابي متورط في سرقات داخل المدينة.

التشكيل، وفق إفادة مديرية أمن زوارة، يتكون من أربعة أشخاص اثنان منهم يحملان الجنسية المالية والنيجرية والآخران ليبيان.

وأضافت المديرية، أن بالتحقيق معهم اعترف المتهمين بسرقة المحل، مشيرة إلى أنه عثر بحوزتهم على الأجهزة النقالة، وجاري التحقيق معهم لمعرفة صلتهم بسرقات أخرى وقعت في نفس المنطقة.

وقالت، تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لأخد الإجراءات القانونية حيالهم.