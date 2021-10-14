تفريغ 13 مليون لتر من البنزين في طبرق وبنغازي

أخبار ليبيا 24-خاص

وصلت، اليوم الخميس، إلى رصيف ميناء البريقة في طبرق ناقلة نفط محملة بـ13 مليون لتر من بنزين السيارات (95).

وستفرغ الناقلة جزء من الشحنة في طبرق والبقية ستنقل إلى بنغازي.

وقال، عيد حدوث، مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية “أنوار أفريقيا” رست على رصيف ميناء البريقة النفطي بمدينة طبرق لتفريغ 13 مليون لتر من بنزين السيارات (95) قادمة من ميناء ( إغيوي ثيودوري ) اليوناني.

وأضاف حدوث، أن الناقلة ستقوم بتفريغ بقية الشحنة بميناء بنغازي.

وأكد حدوث، أن المخزون الحالي بمستودع طبرق يكفي لتغطية المنطقة من الأبرق غربا وإلى الجغبوب جنوباً إلى إمساعد شرقا لمدة شهر.

كما أكد أن منطقة البطنان لا تعاني من أي أزمات متعلقة وقود البنزين والديزل.