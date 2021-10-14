تفاصيل لقاء نجلاء المنقوش ووزير الخارجية التركي

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ملامح جزء من تفاصيل لقائه بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مؤكدا أنه ناقش معها العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال أغلو في تغريدة له عبر تويتر اليوم الخميس “ضيفنا الأول اليوم من ليبيا، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش”.

وتابع “ناقشنا علاقاتنا الثنائية والمسائل المدرجة على جدول أعمالنا مع وزيرة الخارجية نجلاء منجوش”، مؤكدا “نحن نؤيد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، وسنواصل الإسهام في استقرار وازدهار ليبيا”.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت في ليل الأربعاء، عن زيارة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، لأنقرة، اليوم الخميس.

يشار إلى أن تركيا نقلت قرابة 20 ألف مرتزق سوري إلى المنطقة الغربية وتعمل على تأجيج الصراع في البلاد عبر دعم الميليشيات المسلحة المنتشرة في الغرب.