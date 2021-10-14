تعرف على مواعيد بدء الدراسة لجميع المراحل كما حددتها وزارة التعليم

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أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية قرارها رقم 475 للعام الحالي والذي حددت فيه مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (الاساسي والثانوي والديني).

وحددت الوزارة في جدول مرفق مع القرار بداية عودة الدراسة التمهيدية لجميع الصفوف الدراسية يوم 14 من نوفمبر على أن تكون بداية العام الدراسي في الخامس من ديسمبر من العام الحالي.

هذا وبينت الوزارة في قرارها مواعيد العطلات وامتحانات الدور الأول والثاني وعطلة المعلمين وبداية الدارسة لجميع مراحل التعليم الاساسي والثانوي للعام 2022_2023 بتاريخ الثاني من اكتوبر.