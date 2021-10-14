بعد إحتراقه وإعادة ترميمه … سويرس يعلق ساخراً: أمال فين الحريقة؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشب حريق أمس الإربعاء في مسرح الجونة الذي من المقرر أن تقام فيه النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تبدأ فعاليته اليوم الخميس 14 اكتوبر وتمتد حتى 22 من نفس الشهر.

الحريق نتج عنه عدد من الاصابات وحالات اختناق نتيجة الدخان المتصاعد والتي تم نقلها إلى مستشفى الجونة لتلقي العلاج فيما سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق والذي وصفته أيضا بالمحدود مؤكدة أن سبب إشتعال النيران هو إلتماس كهربائي أدى إلى إحتراق الجانب الخارجي لقاعة المؤتمرات الخاصة بالمسرح.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الإجتماعي صوراً لما بدا أنه حريق ضخم طال جزء من القاعة المخصصة لحفل افتتاح المهرجان.

رجل الاعمال نجيب سويرس نشر عبر صفحته على تويتر اليوم الخميس قبل ساعات من افتتاح المهرجان صورة للجزء الذي تعرض للحريق من قاعة المؤتمرات وقد تم ترميمه معلقا عليها بشكل ساخر (أمال فين الحريقة)

وعقب إطفاء الحريق هرعت فرق الصيانة إلى المكان وقامت بترميم وصيانة الاجزاء المحترقة من المبنى حيث استمرت مدة العمل على إعادة الترميم قرابة 24 ساعة،بحسب مصادر صحافية مصرية.

سويرس نشر أيضا على حسابه الرسمي على تويتر صورة له ويظهر خلفه الجزء الذي كان قد إحترق من المبنى معلقا عليها ( الحمد لله).

وبحسب تصريحات صحافية أكد سويرس أن ما حدث لن يؤثر على افتتاح وإنطلاق المهرجان في موعدة اليوم وأن عدد من الفنانين بدء بالفعل بالوصول إلى الجونة منهم نجوم مسرح مصر والفنانة يسرا التي ستكون عضو باللجنة الاستشارية بالمهرجان .

ويعد رجل الأعمال المصري نجيب سويرس هو المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق اليوم في دورته الخامسة حيث تتنافس فيه عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية والغنائية وسيتم أيضا تكريم العديد من الفنانين.