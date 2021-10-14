بحسب مؤشر QS الدولي.. جامعتا بنغازي وطرابلس ضمن افضل 180 جامعة عربيا ودوليا

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أختيرت جامعتا بنغازي وطرابلس ضمن قائمة أفضل 180 جامعة عربية بحسب موشر QS الدولي.

وأوضحت جامعة بنغازي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ان هذ الحدث الأكاديمي يعد الأهم في تاريخ الجامعتين.

الإعلان تم في مدينة دبي بحضور رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي الذي يزور العاصمة الإمارتية تلبية لدعوة مقدمة من المنظمين.

وجاءت جامعة بنغازي في الترتيب 174 تلتها جامعة طرابلس في المرتبة 177 وذلك ضمن منافسة ضمت 1259 جامعة عربية ودولية .

وقال عضو هيأة التدريس بجامعة بنغازي عز الدين بوسنينة على صفحته بالفيسبوك ” إن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه للجامعات الليبية في تاريخها في ظل الظروف الحالية ويجب أن لا يكون هو الهدف الذي تكتفي به جامعة بنغازي و يرجع الفضل فيه بشكل رئيس، لسمعة أبنائنا من الخريجين وللبُحاث من أعضاء هيأة التدريس الذين وصل إنجازهم البحثي لأعلى مستوى ضمن الجامعات العربية.”