انفوغرافيك | ملاحظات على بيان المجلس الرئاسي بشأن الترحيب بـ (خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب) والقوات الأجنبية

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رحب المجلس الرئاسي، في بيان السبت، بما أسماه “خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، وذلك على خلفية الخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ختام اجتماعها الجمعة الماضية في جنيف.

وجرى تسجيل عدة ملاحظات على بيان الرئاسي، منها التجاهل التام لجهود عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5، حيث نسب البيان الجهود كاملة إلى أعضاء المجلس الرئاسي دون غيرهم.

وأبرز الملاحظات التي تم تسجيلها في البيان هي غض المجلس الرئاسي الطرف عن ذكر “انسحاب القوات الأجنبية”، إذ عنون الرئاسي بيانه بـ”خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، الأمر الذي جاء مخالفة للخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية (5+5).