انفوجرافيك.. ما هو حجم الفساد الذي رصدته الرقابة الإدارية في وزارة الصحة بحكومة السراج

أخبار ليبيا24

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا رصدت فيه عدداً من التجاوزات في وزارة الصحة أبان إدارة حكومة السراج.

واوضحت الهيئة في تقريرها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الوزارة لم تقدم خطة لمعالجة ملف مرضى الأورام بتونس سواء في الداخل أو الخارج، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتيْ المالية والصحة مما ترتّب عليه ديون كبيرة خاصة بالأورام، بالإضافة لعدم تنظيم آلية إيفاد المرضى، وعشوائية إصدار رسائل العلاج، وعدم التنسيق مع الملحقيات الصحّية بالسفارات الليبية في عدد من الدول .

وأضاف التقرير الذي ضم العديد من المخالفات عدم وجود أي ضوابط أو معايير لترشيح الملحقين للعمل بالخارج كافة، حيث تتم التزكية والترشيح من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة الذي لم يراع تناسب تخصصات بعض الموظفين الموفدين مع متطلبات وظيفة الملحق الصحي وغياب قواعد بيانات لهم.