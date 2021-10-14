انجلينا جولي تعود بقصة حب جديدة قديمة!

14 أكتوبر، 2021 12:10 م
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أخبار ليبيا24

بعد سنوات من الانفصال والابتعاد عن الارتباط منذ انفصالها عن زوجها النجم براد بيت، تعود النجمة الأمريكية أنجلينا جولي لتتصدر اهتمام المواقع والإعلام العالمي بقصة حب جديدة وقديمة كما وصفتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ونشرت الصحيفة التي نشرت عدة صور لجولي تكشف عن تقاربها العاطفي من صديق وحبيب قديم لها هو زوجها السابق جوني لي ميللر الذي انفصلت عنه عام 1999، أي قبل 22 عاما.

وشوهدت أنجلينا بصحبة ميلر في سيارته قبل تناولهما العشاء بأحد مطاعم مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

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14 أكتوبر، 2021 12:10 م
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