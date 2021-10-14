المواصلات: صيانة طائرة الخطوط الليبية بتونس تدخل مراحلها الأخيرة

أخبار ليبيا 24

تفقدت وزارة المواصلات، بحكومة الوحدة الوطنية، استكمال أعمال صيانة طائرة الخطوط الجوية الليبية الرابطة بتونس والتي تضررت بفعل الاشتباكات، وموعد عودتها إلى الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إحدى طائراتها تخضع لصيانة من قبل شركة “إيرباص”، وهي الشركة المُصنّعة والمُشرفة علي صيانة طائرة الخطوط الجوية الليبية “‏5 A-LAH” بمركز الصيانة التابع للخطوط الجوية التونسية بمطار قرطاج الدولي.

وأكدت الوزارة دخول الصيانة في المراحل الأخيرة بعد استكمال صيانة الهيكل، حيث تجري إجراءات الكشوفات والفحوصات الدورية للمحرك و منظومة الهبوط.

يُذكر أن الطائرة أصيبت خلال الأحداث التي جرت في مطار طرابلس سنة 2014، و قد لحقتها قرابة 92 إصابة بعيار ناري و شظايا صاروخية، وهي متواجدةٌ في دولة تونس للصيانة، منذ 2015.