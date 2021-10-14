العمامي: نعمل على خروج المرتزقة قبل هذا الموعد ؟

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قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابع للقيادة العامة، امراجع العمامي، إن اللجنة تعمل على بدء خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات له أن اللجنة ستقوم بمساعدة وفد البعثة الأممية بزيارة الدول المتدخلة في الأزمة الليبية؛ لبحث آلية سحب قواتهم من البلاد.

وأوضح أن اللجنة طالبت البعثة الأممية والسفير الأمريكي لدى ليبيا، وبعض ممثلي الدول خلال اجتماع عقد في لندن مؤخرا مساعدة اللجنة في عملية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأضاف أن وصول المراقبين الدوليين سيتزامن مع البدء في آلية خروج المرتزقة، وسيكون ذلك في غضون عشرة أيام، نافيا مناقشتهم مع الدبلوماسيين الأجانب ملف تفكيك المجموعات المسلحة.