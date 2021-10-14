العمامي: نعمل على خروج المرتزقة قبل هذا الموعد ؟

14 أكتوبر، 2021 6:04 م
0
امراجع العمامي
امراجع العمامي

أخبار ليبيا 24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»  التابع للقيادة العامة، امراجع العمامي، إن اللجنة تعمل على بدء خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

 وأضاف في تصريحات له أن  اللجنة ستقوم بمساعدة وفد البعثة الأممية بزيارة الدول المتدخلة في الأزمة الليبية؛ لبحث آلية سحب قواتهم من البلاد.

وأوضح أن اللجنة طالبت البعثة الأممية والسفير الأمريكي لدى ليبيا، وبعض ممثلي الدول  خلال اجتماع عقد في لندن مؤخرا  مساعدة اللجنة في عملية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأضاف أن وصول المراقبين الدوليين سيتزامن مع البدء في آلية خروج المرتزقة، وسيكون ذلك في غضون عشرة أيام، نافيا مناقشتهم مع الدبلوماسيين الأجانب ملف تفكيك المجموعات المسلحة.

14 أكتوبر، 2021 6:04 م
0

مقالات ذات صلة

السيسي وجونسون

على ماذا اتفق السيسي وجونسون بشأن ليبيا

14 أكتوبر، 2021 6:02 م
عبدالحميد الدبيبة

كيف أهدر الدبيبة “5 مليارات دينار” على ميليشيات المنطقة الغربية؟

14 أكتوبر، 2021 5:57 م
نجلاء المنقوش ووزير الخارجية التركي

تفاصيل لقاء نجلاء المنقوش ووزير الخارجية التركي

14 أكتوبر، 2021 5:41 م
قوات الجيش

دوريات استطلاع مكثفة لقوات الجيش على الحدود الليبية  الجزائرية

14 أكتوبر، 2021 5:14 م
زر الذهاب إلى الأعلى