السفارة الأمريكية تتعهد بدعم الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24

أثنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، على العمل الذي تقوم به منظمة المبادرة الليبية الانتقالية، شريك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع “تويتر” إنها ملتزمة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في الوفاء بولايتها لمواصلة جهود المصالحة، وتقديم الخدمات لليبيين، وضمان إجراء الانتخابات.

وأكدت السفارة، أن هذا يشمل مساعدة الليبيين في الجنوب، مشيرة إلى أن “الوحدة الوطنية والحكومية هي وحدها القادرة على استعادة سيادة ليبيا وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا”.

وكانت شركتا خدمات النظافة والمياه بسبها، قد استلمتا عدة آليات ومعدات كمساعدات من حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع المبادرة الليبية الانتقالية، وحضر حفل توقيع التسليم والاستلام نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ومدراء الشركات الخدمية المستفيدة من حزمة المساعدات.