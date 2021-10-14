الرقابة على الأغذية يوضح أسباب رفض شحنة “بامية” مجمدة

14 أكتوبر، 2021 10:54 م
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رفض بامية مجمدة
رفض بامية مجمدة

أخبارليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفضه شحنة بامية مجمدة العلامة التجارية “البداية”.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لأنها غير مطابقة للموصفات القياسية المعتمدة لوجود البكتيريا العنقودية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 2560 صندوق، لافتًا إلى أن بلد المنشأ جمهورية مصر.

وأفاد المركز أن الشركة المصنعة للبامية المجمدة شركة “فروزيتا” وتاريخ الإنتاج 07/2021، ونقطة الوصول منفذ أمساعد البري.

14 أكتوبر، 2021 10:54 م
13

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