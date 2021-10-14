الدبيبة يصدر تعليمات عاجلة بشأن صرف علاوة الزوجة والأبناء ورفع المرتبات الضمانية

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وجّه، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة تعليماته إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بالعمل بشكل جاد وسريع لصرف علاوة الزوجة والأبناء لمستحقيها.

جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة على فيسبوك.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة طالب الوزيرة بضرورة معالجة الفئات التي لم يصرف لها لأسباب فنية وتقنية.

وأضافت، أن الدبيبة وجه تعليماته أيضًا لوزيرة الشؤون الاجتماعية بالتواصل مع وزارة المالية، لوضع قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية موضع التنفيذ.